Apre tra una settimana il parco giochi senza barriere

Sarà inaugurato sabato 5 ottobre il parco giochi inclusivo di Induno Olona, realizzato nell’area verde che sarà il futuro parco urbano tra la stazione e via Jamoretti.

Il taglio del nastro alle 10, poi una mattinata di giochi nel nuovo parco, con musica dal vivo e sorprese con Cuorieroi.

Il parco è nato da una proposta di Valentino Statella e Davide Gardon, che hanno creato a Malnate il primo parco inclusivo della zona. Un’esperienza positiva che hanno proposto anche ad altri Comuni e che ad Induno Olona ha trovato attenzione da parte della comunità e spazio per dare forma all’idea, in un’area verde che avrà un ruolo di “cerniera” per il paese.

«Questo spazio sarà davvero per tutti i bambini, a prescindere dalle loro abilità, ma permetterà anche ai genitori disabili di giocare con i loro figli», hanno detto presentando la giornata di sabato 5 ottobre insieme all’assessore alla cultura Emanuele Marin e al segretario generale della Fondazione comunitaria del Varesotto Massimiliano Pavanello.

Il parco è anche il frutto di una corale risposta della comunità indunese, e non solo, che si è mobilitata con diversi eventi per raccogliere i fondi necessari. Hanno partecipato associazioni, società sportive, aziende e il Comune ognuno mettendo a disposizione tempo e ricavato delle iniziative. Un grosso aiuto è arrivato dalla Fondazione comunitaria del Varesotto, che ha sostenuto il progetto con 35mila euro.

«Progetti come questo trovano risposta nella Fondazione – ha detto Pavanello – perché il valore che cerchiamo sul territorio è proprio la condivisione dei problemi ma anche delle risposte. Questo è un valore aggiunto per i progetti e per le comunità che li sostengono».