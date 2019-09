I bambini puliscono il Parco Iqbal Masih

Sensibilizzare i più piccoli all’ecologia e renderli partecipi dell’importanza di mantenere pulito l’ambiente in cui si vive. Con questi obiettivi il comune di Pero ha aderito all’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa dalla Fondazione Legambiente Innovazione che, a livello nazionale, si svilupperà su tre giorni.

L’appuntamento con le classi terze dell’istituto comprensivo è fissato per venerdì 20 settembre quando i ragazzi, muniti di pettorina e cappellino, si recheranno con le loro insegnanti al parco Iqbal Masih e puliranno la zona che è stata loro assegnata.

«Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa Puliamo il mondo – dice il sindaco Maria Rosa Belotti – pensiamo che cominciare da subito, fin dalle prime classi delle elementari, a divulgare concetti importanti come quelli che riguardano l’ambiente sia importante. Si parla quotidianamente di riscaldamento globale e di come i danni recati dall’uomo all’ambiente stiano modificando il clima».

La mattinata si svolgerà in collaborazione con alcune associazioni locali che saranno presenti per la buona riuscita dell’iniziativa. «Ognuno di noi ha un ruolo importante se vogliamo che questo mondo sia più bello e pulito – aggiunge l’assessore alla qualità urbana Giuseppe Barletta – Anche i bambini hanno un ruolo importante perché è a loro che affidiamo la terra in cui viviamo. Nei parchi troviamo spesso rifiuti, cartacce, bottigliette e altro. Basta poco per imparare a tenere puliti i luoghi pubblici che tutti frequentiamo».

Qualche giorno prima dell’attività pratica i ragazzi di terza parteciperanno ad un incontro durante il quale verranno illustrati gli aspetti fondamentali dell’ecologia e dell’importanza di contribuire, con uno stile di vita adeguato, a mantenere in ordine i luoghi in cui si vive. cui si vive.