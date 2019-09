Una camminata “Ricordando Giuliano”

Dopo i molti successi raccolti a Germignaga questa volta il Gruppo Podistico Alto Verbano sarà di scena a Cunardo per ricordare insieme allo Sci Club Cunardo, Giuliano Sarina, un comune amico e attivissimo socio di entrambi i sodalizi per molti anni e che l’anno scorso ci ha lasciati. Giuliano era uno sportivo dilettante di tutto rispetto, aveva una particolare passione per entrambi gli sport praticati dalle due associazioni, il podismo e lo sci di fondo, due discipline certamente impegnative ma anche simili e complementari: entrambe vengono praticate all’aperto, a pieno contatto con la natura circostante e con un elevata componente aerobica per il fisico.

Arrivato alla pensione, invece di indossare le pantofole o sedersi al tavolino di un bar, Giuliano intensificò ancor di più l’attività sportiva. In campo podistico le più importanti maratone internazionali cominciarono a vederlo sempre più spesso presente: New York, Parigi, Londra, Budapest, Praga, Hannover e molte altre ancora, con gli sci di fondo numerosissime le sue partecipazioni alla mitica e massacrante “Marcialonga” ma anche trasferte estere in particolar modo nelle nazioni principe di questo sport come la Finlandia.

Entrambe le associazioni, il gruppo podistico Alto Verbano di Germignaga e lo Sci Club di Cunardo erano per lui due famiglie allargate con cui condividere molti di questi indimenticabili eventi sportivi e trascorrere insieme spensierate giornate, sempre affiancato dall’amata Rosy.

«Quando l’anno scorso Giuliano ci ha lasciati ha voluto però stupire tutti, lasciandoci letteralmente a bocca aperta – raccontano dalle associazioni sportive -. Abbiamo pertanto pensato che la cosa migliore per ricordarlo era di organizzare un evento sportivo a suo nome nella sua Cunardo e non c’è voluto molto per accordarci e definire il tutto. L’evento in programma sabato 28 settembre alle ore 16:30 sarà una camminata podistica pomeridiana a passo libero con due percorsi a scelta di 6 o 12 chilometri con partenza e arrivo dalla sede dello Sci Club di Cunardo presso la baita del fondista. I tracciati sono praticamente pianeggianti, con qualche tratto di leggero saliscendi alla portata di tutti. In parte si snodano sulla pista ciclabile e consentiranno di ammirare il Molino Rigamonti, il lago di Ghirla, la Badia di Ganna e il maglio di Ghirla nonché Cunardo. L’evento, omologato FIASP e IVV ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Cunardo.

Al termine della manifestazione possibilità di cenare sul posto nello stand gastronomico predisposto all’arrivo.

E’ possibile scaricare il volantino tramite facebook ricercando l’evento “ricordando Giuliano”».