Carcere di Busto, la difficile situazione raccontata dal garante in commissione

Sovraffollamento, carenza di personale, poche attività di reinserimento e di formazione. Il garante dei detenuti del carcere di Busto Arsizio, Matteo Tosi, ha portato i problemi della casa circondariale di via per Cassano davanti ai consiglieri ella commissione speciale sulla situazione carceraria in Lombardia, presieduta da Gianantonio Girelli (PD).

«450 detenuti e 300 posti disponibili – ha sottolineato il Garante – rendono drammatica la situazione nella Casa Circondariale del varesotto, dove è stata rilevata anche la carenza di agenti, di personale amministrativo e anche sanitario».

L’incontro di oggi chiude il calendario delle audizioni programmate dalla Commissione con i Garanti dei detenuti lungo il territorio lombardo al fine di fare una fotografia della situazione carceraria lombarda.