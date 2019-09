Cargo, la “prima volta” della compagnia russa a Malpensa

Debutto a Milano Malpensa per un aereo della compagnia russa Atran Cargo Airlines.

«Per il momento si è trattato di un’apparizione spot, nel senso che gli aerei di questa compagnia che dal 2011 fa parte del gruppo Volga-Dnepr non è previsto che facciano regolarmente scalo in Italia» spiega AirCargoItaly, portale specializzato nel cargo.

Erede di una compagnia nata nel lontanissimo 1942, la Atran opera oggi con una flotta di cinque Boeing 737 freight. Che certo non hanno il fascino dei mastodontici turboelica Antonov o degli Ilyushin Il-76 dal muso vetrato, eredità delle origini militari.

Il Cargo rimane settore trainante per Malpensa, aeroporto di riferimento dell’area più dinamica d’Italia: dalla cargo city tranistano 560mila tonnellate di merce ogni anno (per la precisione: 558mila nel 2018), più del 50% delle spedizioni da e per l’Italia per via aerea.