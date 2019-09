Cattaneo: “Ecco gli incentivi per la sostituzione delle auto più inquinanti”

A Cura della Giunta regionale

“Per incentivare la sostituzione dei autoveicoli più inquinanti – spiega l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo – abbiamo stanziato un pacchetto per il periodo 2019-2020 da 26,5 milioni di euro: 8.5 milioni di euro (di cui circa 1,7 già impegnati sul bando vigente) sono destinati alle imprese e 18 milioni sono destinati ai cittadini. Nuove risorse saranno stanziate anche per il 2020. Non saranno più legati alle tecnologie motoristiche, ma ai limiti di inquinamento. I motori con le performance più elevate potranno ottenere fino a 8.000 euro, a cui si aggiungeranno risorse provenienti da provvedimenti statali”.

Per accedere al contributo, è sempre necessaria la contestuale radiazione per demolizione di un autoveicolo inquinante e la presenza, sul contratto d’acquisto del nuovo autoveicolo, di uno sconto di almeno 12 per cento sul prezzo di listino.