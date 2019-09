Causa diluvio, Varese Archeofilm si sposta al coperto

E’ cominciato letteralmente con il diluvio sotto la tensostruttura dei giardini Estensi Varese Archeofilm 2019, le cui proiezioni hanno aperto i battenti proprio giovedì 5 settembre.

«Vanno ringraziati i 100 spettatori che, coraggiosamente, hanno comunque voluto partecipare – spiega l’organizzatore, Marco Castiglioni – Ma per i prossimi giorni, considerando anche il fatto che le temperature sono scese fortemente, vogliamo dare un luogo più confortevole per chi ci vorrà seguire. Per questo, grazie alla straordinaria e tempestiva disponibilità della amministrazione, di cui devo dare atto, il programma da questa sera proseguirà, invariato e sempre ad ingresso libero, al Salone Estense».

L’unica variazione, per gli spettatori è data da una replica straordinaria dei film proiettati ieri: «Verranno infatti replicati domenica pomeriggio, sempre nel salone Estense, dalle 16 alle 18».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Venerdì 6 aprirà la serata “Tutankhamon, i segreti del faraone: un re guerriero”, un’interessante ricerca che, grazie all’approfondita analisi di tre oggetti del corredo del faraone, svelerà aspetti inediti sulla vita e la morte del giovane sovrano. A seguire “La storia dimenticata degli Swahili” che getterà una luce sul passato dimenticato delle antiche popolazioni della costa africana dell’Oceano Indiano, quindi “Alla ricerca dei secoli bui” un filmato che narra con sapienza e poesia la bellezza della professione dell’archeologo e “Pasión Amerindia”, un progetto di archeologia sperimentale che porta a riscoprire le fasi più significative della storia latino-americana prima del periodo ispanico. Interverrà Silvana Cincotti, egittologa, ricercatrice, già collaboratrice del Museo Egizio di Torino.

La terza serata, sabato 7, sarà caratterizzata da documentari realizzati con tecniche e formule nuove e innovative a dimostrazione che anche questa forma di cinematografia è in grado di uscire dagli schemi mantenendo comunque una radicata scientificità nei contenuti. Il primo filmato in concorso sarà “La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo”. Una “docummedia” interpretata da Syusy Blady (Maurizia Giusti) in grado di raccontare la Storia e i suoi protagonisti in un’ottica nuova, con un taglio ironico e brillante, e con l’obiettivo di coinvolgere e avvicinare a queste tematiche il grande pubblico, anche quello più giovane.

Proprio la protagonista e i due registi del documentario, Marco Melluso e Diego Schiavo, saranno gli ospiti della serata. A seguire “Apud Cannas” film animato, su base 3D, in cui lo studio diretto delle fonti che narrano la Battaglia di Canne viene coniugato con l’uso delle più moderne tecnologie. Chiude il concorso “Il Vaso Francois. Il mito dipinto”, in cui, con ricostruzioni e scene animate, viene illustrato l’apparato decorativo di uno dei reperti archeologici più famosi al mondo, una summa dei principali miti greci e una sorta di “catalogo” di dei ed eroi dell’antichità.

Domenica 8 settembre si concluderà la rassegna con la premiazione del documentario più gradito dal pubblico e di quello selezionato dalla giuria tecnica. La serata sarà dedicata anche alla retrospettiva del lavoro dei fratelli Castiglioni con la proiezione de “Sulla via degli elefanti” un’indagine effettuata dai due ricercatori su uno dei luoghi dove venivano addestrati gli elefanti da guerra nell’antichità e sulle piste utilizzate per condurli all’imbarco alla volta dei teatri delle battaglie. Seguirà “Magie d’Africa”, filmato composto da materiale girato dai fratelli Castiglioni nell’arco di cinquant’anni che documenta un mondo ormai scomparso. Immagini che ci riporteranno ad una storia sempre più lontana e dimenticata in cui tutti affondiamo le nostre radici. Interverranno Angelo Castiglioni, Serena Massa, archeologa dell’Università Cattolica di Milano e Giovanna Salvioni, già docente di etnologia e antropologia culturale del medesimo ateneo.

Le serate verranno presentate dalla giornalista Giulia Pruneti e da Marco Castiglioni, presidente dell’associazione Conoscere Varese e direttore del Museo Castiglioni di Varese. I premi verranno consegnati da Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva (Giunti Edizioni) e da Dario Di Blasi, direttore artistico della rassegna.

Varese Archeofilm, voluto dall’amministrazione comunale, gode del patrocinio dell’Università dell’Insubria e della Fondazione del Varesotto ONLUS, della collaborazione dell’Associazione “Conoscere Varese” nonché del consulenza scientifica del Ce.R.D.O (Centro Ricerche sul Deserto Orientale) e dell’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano.

Per ulteriori info, si può chiamare il Museo Castiglioni: 0332-1692429/334.9687111 o mandare una mail a: info@museocastiglioni.it