Varese Archeofilm chiude in bellezza (e pensa alla terza edizione)

Alla fine, Varese Archeofilm ha confermato il successo di pubblico dell’anno scorso, malgrado il disastro meteo iniziale e i cambi di sede: Salone Estense sempre pieno, e numeri in linea con la prima edizione hanno fatto confermare l’organizzazione della terza edizione per l’anno prossimo.

«Prima dell’inizio ci eravamo ripromessi dei numeri in crescita, ma visto come è andata siamo felicissimi di avere confermato quelli dell’anno scorso – Ha commentato Marco Castiglioni, organizzatore della rassegna – Gli spettatori sono stati meravigliosi: alla fine ho avuto un applauso lunghissimo dalla sala che mi ha davvero commosso. E’ stata un’edizione davvero difficile da organizzare, ma sono contentissimo per come ha risposto la città e l’amministrazione. E adesso si pensa all’ano prossimo».

Magari al coperto? «Ci ragioneremo, anche con l’amministrazione che è stata così disponibile. Sarebbe un peccato perdere l’atmosfera della tensostruttura, che è affascinante, ma bisogna gestire gli eventi meteo»

Per la cronaca, il premio del pubblico è andato a “Chi ha ucciso i Neandertal?” mentre il premio della giuria tecnica è andato a “La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo”, la “docummedia” interpretata da Syusy Blady