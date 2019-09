Varese Archeofilm fa il pienone al salone Estense

Dopo l’avvio sfortunato – il festival è cominciato nel giorno dell’acquazzone di giovedì, e ha dovuto traslocare dai giardini al salone Estense – per Varese Archeofilm la strada è stata tutta in discesa: due giorni e due pienoni della sala, una situazione che ha costretto nella serata di sabato a riaprire la tensostruttura dei giardini estensi, questa sera, sabato 7, per poter accontentare anche il centinaio di persone in più che non poteva entrare nel salone.

«Se ci sarà lo stesso grande numero di spettatori, ripeteremo la stessa cosa anche domani» spiegano gli organizzatori «Per permettere a tutti di poter assistere alle proiezioni».

La serata di domani sarà quella di chiusura della seconda edizione del fortunato festival: sarà dedicata alla retrospettiva del lavoro dei fratelli Castiglioni con la proiezione de “Sulla via degli elefanti” un’indagine effettuata dai due ricercatori su uno dei luoghi dove venivano addestrati gli elefanti da guerra nell’antichità e sulle piste utilizzate per condurli all’imbarco alla volta dei teatri delle battaglie. Seguirà “Magie d’Africa”, filmato composto da materiale girato dai fratelli Castiglioni nell’arco di cinquant’anni che documenta un mondo ormai scomparso. Alla serata interverranno Angelo Castiglioni, Serena Massa, archeologa dell’Università Cattolica di Milano e Giovanna Salvioni, già docente di etnologia e antropologia culturale del medesimo ateneo.

Nel pomeriggio, inoltre, riproiettati dalle 16 alle 18 i documentari penalizzati giovedì dal maltempo eccezionale.