Cede un ponteggio,tre operai in ospedale

(immagine di repertorio)

Ennesimo incidente sul lavoro in Canton Ticino.

Oggi poco dopo le 15.30 a Solduno, nel distretto di Locarno, tre operai (un 40enne cittadino svizzero, un 37enne e un 49enne, entrambi cittadini italiani residenti in Italia) stavano pitturando la facciata della casa, sono caduti dal ponteggio da un’altezza di 2 metri a causa della rottura del sostegno della pedana.

L’incidente si è verificato in un cantiere per la ristrutturazione di un’abitazione privata in via Contrada Maggiore.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Locarno, i pompieri di Locarno nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure agli operai, li hanno trasportati in ambulanza all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica non hanno riportato gravi ferite.