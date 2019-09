Cinque video per sostenere il volontariato

Il volontariato visto dai giovani? Il progetto “Id26 – The Next Generation” promosso da SOS Malnate in collaborazione con Totem Varese ha chiesto a gruppi di giovani di lavorare sul tema volontariato trasformando il proprio punto di vista in un racconto video. Sono nati cinque brevi video che da lunedì 16 settembre sono disponibili in rete. I lavori esplorano diversi temi e utilizzano diversi linguaggi: cosa succederebbe se sparisse il volontariato? Come spiegarlo a un alieno arrivato sulla terra? Cosa mi viene in mente se penso al volontariato?

Il cortometraggio che riceverà il maggior numero di “mi piace” sulle varie piattaforme (facebook –youtube) entro giovedì 26 settembre (ore 24) sarà premiato durante una serata di gala venerdì 27 settembre all’Oratorio di Gurone (via Redipuglia 2 Malnate) alle ore 20.30. Un’occasione per rivedere sul grande schermo i video e per condividere con i giovani registi il percorso che li ha portati alla realizzazione dei cortometraggi. Il progetto “Id26 – The Next Generation” è finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da Regione Lombardia – DG Politiche sociali, abitative e disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018 e promosso da SOS Malnate in collaborazione con la Cooperativa Totem di Varese e i partner La Finestra, Sos Tre Valli e Centro L. Lazzari.