Colpito da una pianta mentre disbosca: grave un 27enne italiano

Ancora un grave incidente sul lavoro questa mattina in Canton Ticino.

Verso le 10 in territorio di Torricella – Taverne (nel Luganese), un operaio italiano di 27 anni, domiciliato in Canton Ticino stava effettuando dei lavori di disboscamento sui monti in zona La Sparavera, a circa 1.400 metri di altitudine, quando è stato colpito da una pianta al torace.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 27enne ha riportato serie ferite.

Sull’accaduto la Polizia cantonale ha aperto un’inchiesta.