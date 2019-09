Controlli dei carabinieri sulle strade, parecchie patenti saltate

Controlli a tappeto dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio sulle strade della provincia.

Per l’intera nottata i militari hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio principalmente finalizzato al controllo circolazione stradale ed al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Cinque persone sono state denunciate per guida in stato d’ebbrezza alcolica, tutti tra i 22 e i 26 anni, 3 di Busto Arsizio, uno di Castronno ed uno di Carnago, risultati positivi all’esame mediante etilometro.

Altre quattro persone sono state sanzionate col ritiro della patente in conseguenza di guida in stato di ebrezza seppur con un tasso superiore al consentito ma inferiore allo 0,8. Sono poi stati segnalati, quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti due conducenti di veicoli, un 18enne di Lonate Pozzolo trovato in possesso di 4 grammi di hashish ed un 21enne di Busto, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

In tutto sono stati identificati nel corso di 8 posti di blocco 63 soggetti, controllati 34 veicoli ed elevate 13 contravvenzioni al codice della strada per sanzioni pari a circa 32 mila euro.