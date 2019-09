Coppia di saronnesi travolta in moto da un cervo

I primi avvistamenti dei due animali, che si aggirava spaventati per le case e i cortili, è stato prima dell’alba alle 5.40, quando per la prima volta un utente su Instagram ha immortalato i due cervi per strada a Cesano Maderno.

Nell’arco della mattina il grave epilogo con l’incidente stradale che ha portato al ricovero di due persone a Bovisio Masciago, sulla strada per Saronno.

I tentativi di recuperare i due ungulati sono cominciati proprio da Cesano dove il primo esemplare è stato sedato e catturato dal personale della polizia provinciale. Il secondo animale è riuscito però a scappare ed è arrivato nel territorio di Bovisio Masciago dove poco prima di mezzogiorno ha colpito una moto che stava passando sulla provinciale che porta a Saronno.

L’impatto è stato devastante. L’animale è morto sul colpo mentre un uomo di 70 anni e una donna di 66 sono caduti a terra feriti. Entrambi sono residenti a Saronno.

La donna è stata portato in ospedale al Niguarda e sarebbe in condizioni non gravi. Più serie quelle dell’uomo trasportato in codice rosso in elisoccorso al San Gerardo di Monza che, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita.

Nel video i due cervi ripresi da un utente Facebook a Cesano Maderno: