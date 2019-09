Imparare ad arrampicare con il Cai di Gallarate

Corso di arrampicata su roccia con il CAI di Gallarate: sono gli ultimi giorni per potersi iscrivere al corso, che inizierà nei prossimi giorni, a cura della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Colibrì del CAI di Gallarate.

È un corso rivolto a principianti o praticanti dell’arrampicata desiderosi di acquisire o migliorare le capacità di movimento su roccia e di manovre di corda per la progressione in sicurezza su vie di arrampicata di stampo sportivo.

Il corso si articola in lezioni teoriche e lezioni teorico-pratiche che si svolgeranno presso la sede sociale (via Olona) o nella nuova palestra indoor del Cai di Gallarate (via Bellora) e in uscite pratiche in ambiente di fondovalle o media montagna, nei mesi di Settembre e Ottobre 2019.

Per informazioni si può contattare il Direttore del corso: Mauro Bianchini cellulare 340/4196918 o il Vice direttore corso: Stefania Caletti cellulare 347/8443799, in alternativa è possibile scrivere alla mail della scuola: scuola-colibri@caigallarate.it