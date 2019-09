Disputata la coppa Cobram, Fantozzi e Filini staccano tutti

La coppa “Cobram“, la gara ciclistica organizzata dal visconte Cobram della Megaditta, nonché fanatico di ciclismo, è una delle scene più famose del film “Fantozzi contro tutti”. A Fagnano Olona alcuni ragazzi del “Gruppo Filini” della contrada Calimali, visceralmente appassionati dell’epopea fantozziana hanno riproposto la gara con tanto di vestiti e cadute esilaranti. Anche il sindaco Elena Catelli, con grande senso dell’umorismo, si è prestata a salire sul palco delle premiazioni per suggellare una giornata pazzesca. Per fortuna dei partecipanti sul percorso non c’erano né curvoni né matrimoni in corso, ma solo tanta voglia di divertirsi e sorridere.

