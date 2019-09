DogOktoberFest: una birra a sostegno dei cani

Un Oktoberfest alternativo: è l’iniziativa a scopo benefico ideata dalla “Pensione Rifugio Lilli e il Vagabondo” per aiutare la razza canina.

Domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 15 presso la sede della pensione per cani, lunga la Strada Consorziale per Nerviano, a Origgio, sarà possibile bere birre artigianali grazie alla collaborazione de “Il Ciliego – Ortofrutta”, l’ente che metterà a disposizione la bevanda protagonista dell’appuntamento. La raccolta fondi deriverà dai banchetti carichi di sorprese pensate per i cani, e il ricavato sarà interamente devoluto alle organizzazioni no-profit “Pacav Onlus” e “Como Scodinzola”.

Inoltre, per chi cerca consigli sui piccoli problemi quotidiani legati alla convivenza con il proprio cane domestico, sarà possibile incontrare Letizia Gioffè, educatore cinofilo. Per consultare la mappa dettagliata dell’evento, è possibile visitare la pagina facebook “LilliPensione”.