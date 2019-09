Dramma sulle montagne ticinesi: morta un’escursionista di 66 anni

Grave incidente della montagna nel primo pomeriggio di oggi in Val d’Ambra, sulle Alpi ticinesi.

Poco prima delle 13 a Personico, lungo il sentiero che conduce al rifugio Tecc Stevan, una 66enne escursionista svizzera domiciliata nel Luganese è caduta ed è precipitata per circa 50 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna e recuperare la salma. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.