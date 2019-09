Due cori protagonisti della rassegna “I due galli” al Teatro del Popolo

Sesta edizione della Rassegna corale “I due galli”, evento patrocinato sia dal Comune di Gallarate Assessorato alla Cultura che dalla Provincia di Varese, in collaborazione con l’ACISS.

L’appuntamento è per sabato 28 settembre 2019, alle ore 21, al Teatro del Popolo di Gallarate, in via Palestro. Ingresso Libero

Protagonisti saranno il celebre Coro Penna Nera di Gallarate (che proprio quest’anno festeggia il 60° di fondazione) diretto dal maestro Fabio Zambon e il Coro Nivalis di Chiavenna, diretto dal maestro Gabriele Del Barba. Al termine delle loro esecuzioni i cori saluteranno il pubblico con due brani a voci unite appositamente preparati per l’occasione. Presenta la serata Marco Mazzucchelli.

In chiusura di serata verranno consegnate le speciali targhe con l’effige dei due galli, realizzate dall’artista gallaratese Maria Luisa Bossi e personalizzate per questa sesta edizione.

Con la prima edizione, svoltasi nel settembre del 2014, grazie all’iniziativa dell’USCI è stata ripristinata dopo oltre trent’anni a Gallarate la Rassegna di Cori Popolari. Si è mantenuta la continuità di questo progetto che ha recuperato stabilmente l’antica rassegna gallaratese che l’indimenticato Maestro Dorino Menzaghi ideò e lanciò nei lontani anni ’70, rassegna che, con la scomparsa del suo ideatore, non ebbe più seguito.