Escursione al Monte Tamaro con il Cai Luino

Dopo l’annullamento per meteo avverso è riproposta per domenica 22 settembre dal CAI Luino l’escursione sul monte Tamaro partendo dal passo Neggia. Con la sua sagoma piramidale, il Tamaro domina l’intero settore nord-orientale del Lago Maggiore, di cui è la cima più alta,Vasto, per non dire sconfinato, il panorama che se ne gode dai paesi della Valveddasca alle grandi montagne circostanti, dal Rosa al Finstararhorn. E’ una vetta molto frequentata. Facile e molto bella. Accompagnatori Gianni 3387768131 – Terio 3392892405

Tempo escursione h3.30 – dislivello 560m – difficoltà E

Programma

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera che precede la gita

Ore 8.20 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 8.30 Partenza con mezzi propri per passo Neggia con sosta presso la Pro Loco di Maccagno alle 8.45 per aggregare eventualmente altri partecipanti

Documento valido x l’espatrio – Pranzo al sacco

Abbigliamento e calzature adeguate – Gita gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare.

Contatti: CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it. Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail: infopoint@comune.luino.va.it. Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it.