Evade dai domiciliari per festeggiare il compleanno e guida ubriaco: arrestato e incarcerato

I Carabinieri della stazione di Fagnano Olona hanno arrestato un uomo di 40 anni di Cairate, celibe, artigiano, gravato da diversi pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, che la scorsa settimana era stato arrestato in flagranza di reato per evasione.

La causa: voleva festeggiare il proprio compleanno violando gli arresti domiciliari. A complicare la propria situazione, l’uomo si è anche messo alla guida in stato di ebrezza.

Sottoposto alla misura restrittiva dei “domiciliari” per vari e numerosissimi reati, in particolare una lunga serie di truffe con carte di pagamento, ricettazione, sostituzione di persona, l’uomo è stato raggiunto da ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Varese.

Arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.