Festa di benvenuto per Don Emilio

Le comunità di Casciago, Barasso e Morosolo hanno dato il benvenuto al nuovo parroco Don Emilio con una giornata di festa e una cerimonia di saluto.

Scrive sui social il Sindaco di Casciago Mirko Reto «Benvenuto nella nostra comunità, con l’augurio di poter costruire insieme, con i propri ruoli e le proprie autonomie un tessuto comunitario migliore partendo dalle ottime basi presenti, continuando nel lavoro svolto fin qui. Un ringraziamento va anche ai sindaci dei comuni limitrofi che erano presenti all’iniziativa, dimostrando la voglia di condividere e collaborare per migliorare il territorio partendo dall’attività pastorale».

Anche il Sindaco di Luvinate Alessandro Boriani manda un saluto al nuovo Parroco «Grazie al Vescovo che mandandoci don Emilio ha confermato la presenza della comunità cristiana nei nostri paesi. Una provocazione per tutti, fedeli e agnostici, perché lo spirito di servizio e gratuita’ della Chiesa non viene da un’ideologia, non da una moda o una struttura di potere, ma da un Incontro che ci provoca e ci interroga ogni giorno. Grazie dunque per questa strada che faremo insieme».

Don Emilio prende il posto di Don Norberto in partenza verso Segrate dopo 11 anni di servizio nella comunità di Sant’Eusebio.