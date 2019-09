Casciago saluta Don Norberto

Centinaia di fedeli domenica 1 settembre si sono dati appuntamento nella chiesa di Casciago per salutare Don Norberto in partenza verso Segrate dopo 11 anni di servizio nella comunità di Sant’Eusebio.

Durante il momento di preghiera il parroco è stato omaggiato da tutti con molte dediche e doni.

“Ricorderemo Don Norberto come quell’uomo che ci ha consolato, che ci ha fatto divertire o che spegneva le luci dell’oratorio anche quando facevamo tardi – raccontano due ragazzi dell’oratorio – Quello che adorava i canti da messa, l’appassionato dei puzzle dorati (i mosaici), quello che abbiamo preso in giro per la sua pelata. Quell’uomo, che nel deserto c’era e ci ha curato con il suo sguardo come tessere preziose del suo mosaico di vita, perché siamo stati sempre preziosi ai suoi occhi. Oggi ci rendiamo conto, più di ogni altro giorno, di averlo avuto accanto a noi continuamente”.

Grazie alle offerte raccolte, i fedeli hanno regalato al parroco uscente un viaggio in Terra Santa, un libro con le dediche scritte dei singoli, un mosaico con i nomi di tutti i bambini che ha battezzato negli 11 anni a Sant’Eusebio e altro ancora.

Il prete, alla fine della cerimonia, ha voluto ringraziare con un discorso tutti i presenti e spiegato come vorrebbe essere ricordato in futuro. “Quando parlerete di me, nel bene o nel male, io non ci sarò. Ci sarà la mia sagoma disegnata su un cartone. Se parlerete di me con Dio e chiederete il perdono dei mie peccati, ecco, allora io sarò lì accanto a voi – spiega Don Norberto – Ogni giorno che passa capisco sempre di più quanto sia importante la benedizione, trasmettere la vita di Dio in voi. Per questo motivo stasera, chiedo a ognuno di voi di benedire me. Come ultimo dono vorrei benedire ciascuno di voi personalmente e per chi lo vorrà potrà prendere in regalo alcuni miei libri che hanno ispirato la mia anima in questi 11 anni di cammino”.