Filippo d’Angelo racconta la sua Fagnano in un documentario

Il documentarista e artista fagnanese Filippo D’Angelo torna sugli schermi con una nuova produzione dedicata alla sua città, Fagnano Olona.

D’Angelo, dopo aver esplorato i meandri del punk e del rock di fine ‘900 con “Gli anni ’90 del bar tabacchi di via Larga numero 8” e con “Bloom Movie”, ritorna alla dimensione intimistica di casa propria, raccontando l’evoluzione novecentesca del paese che lo ha visto nascere.

Per “Fagnano ‘900”, che verrà proiettato sabato 12 ottobre all’oratorio San Stanislao, ha scelto come locandina «una bellissima fotografia scattata nel gennaio del 1983 da Luigi Melito (uno degli intervistati nel documentario) perché la statua di Garibaldi (a Fagnano come in altri paesi della penisola) rappresenta una presenza generazionale. Un’immagine fissa che ha visto tutti i cambiamenti dello scorso secolo».