Forniture per officina: il successo dei negozi telematici

Un fenomeno solo apparentemente minimale, in realtà dalla portata quasi rivoluzionaria, si sta palesando agli occhi di tutti i titolari di officine meccaniche in Italia: la presenza, sempre più massiccia e invasiva sul mercato, dei fornitori online, che stanno rapidamente soppiantando quelli tradizionali. Fino a pochi anni fa, infatti, le forniture per officina erano costituite da una congerie di strumenti, attrezzature e articoli di provenienza estremamente eteroclita, sia per tipologia di prodotto che per la natura stessa della loro fabbricazione. Pochi erano i fornitori in grado di offrire in un unico esercizio tutto il materiale necessario a garantire la piena efficienza della classica “bottega” di un meccanico per auto.

Ultimamente, invece, le cose sono radicalmente cambiate. Il vantaggio della grande distribuzione via Internet, infatti, si riverbera sulla varietà e i quantitativi dell’offerta di attrezzatura per officina meccanica online, oltre che sull’assenza di intermediari. Ciò consente a un negozio online, anche di medie dimensioni, di offrire una vastità di scelta che raramente il catalogo di un negozio fisico può garantire: dal semplice marker a punta sottile, ai pennarelli indelebili di dimensioni più grandi (in vernice o altro), fino alle attrezzature per transfer e agli attrezzi per officina di natura più complessa.

Nei paesi anglosassoni (in particolare Regno Unito, Stati Uniti e Canada), il transito dagli electronic components shop agli electronic components online shop, per quanto riguarda il mondo della meccanica, si è già concluso da tempo: ormai quasi tutta l’attrezzatura per officina viene comprata esclusivamente online. Costi bassi e disponibilità immediata hanno fatto la differenza da questo punto di vista. Inoltre, online è spesso possibile individuare offerte e proposte commerciali che esulano dalla normale dotazione di attrezzatura per officina auto: spesso, infatti, è proprio tra i negozi telematici che iniziano ad apparire, prima che facciano la loro comparsa sugli scaffali degli esercizi tradizionali, le principali novità del settore.

Anche il discorso inerente i costi, un tempo considerato il maggiore deterrente per quanto riguarda gli acquisti online, oggi si è drasticamente calmierato. Certo, ordinare il singolo articolo, specie se di dimensioni e costi contenuti, non è vantaggioso, dal momento che un ordine di lieve entità non assorbe pienamente le spese di spedizione; ma per le partite di un certo volume il discorso muta radicalmente, fino quasi a invertire la sua polarità. E d’altronde, difficilmente un’officina effettua acquisti al dettaglio di quantitativi clamorosamente bassi di merce: in altre parole, sarà molto improbabile che un esercizio si accontenti di acquistare online, per fare un esempio, un pennarello indelebile bianco per plastica, mentre sarà ben più plausibile che lo stesso faccia partire un ordine per un’intera attrezzatura per autofficina. E in quel caso, sulla lunga distanza, il risparmio si paleserà in tutta la sua evidenza, e sarà a quel punto che l’acquisto tramite Internet, da esperimento dettato dalla curiosità, si appresterà a diventare una prassi consolidata.