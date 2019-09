Frontale sulla Sp20: cinque persone coinvolte, una rimane incastrata nell’auto

(Foto di Alessandro Gorla)

Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Sp20 a Castelseprio.

Poco prima delle 15, per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Cinque le persone coinvolte, tutti giovani di poco più di vent’anni.Particolarmente difficile la situazione di uno dei feriti, rimasto incastrato nei rottami dell’auto. Lo hanno estratto i Vigili del fuoco vigili del fuoco mediante l’uso di cesoia e divaricatore.

Sul luogo dell’incidente sono state inviate cinque ambulanze e l’elisoccorso decollato dalla base di Como che hanno soccorso i feriti.

La persone più grave è stata portata in codice rosso all’ospedale di Legnano.

I Vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

(Articolo aggiornato alle 16.54, seguono aggiornamenti)