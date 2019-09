Funghi, polenta, uva e alpini: festa d’autunno a Caidate

Un pranzo per salutare l’estate e dare ufficialmente inizio alle tradizioni più autunnali: a Caidate arriva la Festa dell’Uva e dei Funghi, in programma per domenica 6 ottobre.

L’iniziativa è stata ideata da “1912”, il Circolo di Caidate, un patrimonio storico per la comunità. Il pranzo sarà a base di funghi e polenta preparata dagli Alpini, e costituirà l’evento principale di un momento che sarà arricchito dalla musica della Balcon Band, in versione acustica, e dal progetto proposto e realizzato dalle associazioni Promozione Lavoro e Arca88, la mostra di quadri “Falsi d’autore”.

Il tutto sarà accompagnato dalla vendita di uva. E’ consigliabile prenotare al numero 0331 909424, l’ingresso è gratuito. L’appuntamento è in via Garibaldi 1 a Caidate di Sumirago.