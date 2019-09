Gallarate e Friedrichshafen, un “gemellaggio” nel segno dell’industria aeronautica

Dieci studenti tedeschi in visita a Gallarate. Ospiti di ragazzi e ragazze del Ite Gadda Rosselli, che a loro volta andranno in Germania meridionale per scoprire la città “gemellata”.

I dieci studenti tedeschi, provenienti dal Wirtschaftsgymnasium “Hugo-Eckener” di Friedrichshafen con due docenti, Renate Neflin e Margit Hilgers .

Ad accoglierli alcuni alunni delle classi 4B e 4D del Liceo Linguistico e delle classi 4B AFM e 4A TUR che vivranno un’esperienza intensa e significativa: oltre a guidare i partner tedeschi alla scoperta delle città di Gallarate, Milano e Torino, gli alunni avranno, infatti, la possibilità di lavorare su tematiche relative alla realtà socio-economica e culturale del nostro territorio.

«Abbiamo aderito a un progetto europeo sulla archeologia industriale, conducendo un lavoro di ricerca che poi ha coinvolto anche i ragazzi» spiega Antonietta Bonafine, referente scambio. «Lo scorso anno abbiamo scoperto aspetti del passato di Gallarate, non solo l’industria ma anche aspetti sociali, come i problemi per la salute e la nascita dell’ospedale, le famiglie gallaratesi».

Lo scorso anno gli studenti hanno girato diversi complessi industriali ancora ben conservati come l’ex fabbrica Bellora di Arnate o la Bassetti di via Novara, ancora in attività. Ora le racconteranno ai loro “colleghi” tedeschi, oltre a godersi le visite a Milano e Torino (e qui saranno i ragazzi stranieri a fare da guida).

Nel pomeriggio del 19 settembre, a Palazzo Borghi municipio di Gallarate, il gruppo – accompagnato dal dirigente Anselmo Pietro Bosello – ha incontrato anche il sindaco (stadtfuhrer) Andrea Cassani.

Il titolo scelto per il progetto è Das Mailänder Gebiet und Gallarate zwischen Vergangenheit und Gegenwart (Il Milanese e Gallarate tra passato e presente). Seguirà a fine inverno la seconda fase, dal 18 al 24 marzo 2020: «I nostri ragazzi quando andranno a Friedrichshafen, a marzo, completeranno il lavoro visitando la loro realtà» conclude Sara Curioni, docente responsabile dell’area internazionalizzazione del Gadda-Rosselli. C’è un legame che unisce la zona di Gallarate e Friedrichshafen: l’industria aeronautica. Qui gli aerei Caproni e gli idrovolanti Siai Marchetti, là i dirigibili della Zeppelin e i motori Maybach.