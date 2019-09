Gerenzano, rinviato il photo contest

Il Gerenzano Photo-Contest, organizzato in occasione della chiusura della “European Mobility Week”, è stato rimandato a domenica 29 settembre.

L’appuntamento è stato ideato in occasione della giornata finale della settimana dedicata alla sensibilizzazione del trasporto urbano sostenibile, svoltasi dal 16 al 22 settembre. Il rischio maltempo ha portato alla posticipazione ufficiale del contest.

L’evento consiste in un gioco a squadre alla scoperta del territorio gerenzanese, che sarà appositamente costellato di oggetti a cui sarà attribuito un punteggio: scopo del contest è il ritrovamento degli oggetti, ciascuno caratterizzato da un punteggio differente, da documentare con un selfie. A vincere sarà la squadra che totalizzerà il punteggio più alto. Il ritrovo è previsto per le 16.30 presso il parco degli aironi; alle 17 la partenza, alle 19 l’arrivo presso l’oratorio S. Filippo Neri, dove sarà possibile cenare beneficiando di un buono sconto per i partecipanti. Alle 20.45 la premiazione finale. L’iscrizione all’evento è gratuita, presso la pagina Facebook “EMW Gerenzano”, la quale fornirà poi le indicazioni degli elementi del contest ai partecipanti durante lo svolgimento.