Prima gioia Castellanzese. Vince la Caronnese, pareggio amaro per il Legnano

Finalmente la Castellanzese. Dopo tre sconfitte di fila, i neroverdi trovano il dolce sapore della vittoria contro il Milano City.

CASTELLANZESE – MILANO CITY 3-1

Prima vittoria in Serie D per la Castellanzese, che nell’anticipo di sabato a Caronno Pertusella riesce a battere 3-1 il Milano City e conquistare i primi tre punti del proprio campionato. La gara si sblocca al 28′ del primo tempo, quando Ornaghi fa fallo su Chessa e viene espulso. Lo stesso Chessa sigla il calcio di rigore successivo siglando l’1-0. Sempre Chessa, al 43′, realizza il 2-0 per i neroverdi con un bel tiro mancino. Nella ripresa Mauri al 7′ chiude la pratica marcando il 3-0, mentre la rete “della bandiera” dei granata arriva al 20′ con Spinola.

CARONNESE – SAVONA 2-1

Una doppietta di Scaringella dà alla Caronnese la seconda vittoria in fila e abbatte la resistenza di un ostico Savona. Le due reti rossoblu arrivano nel giro di due minuti nel primo tempo: al 16′ e al 17′. L’ex Varese Pietro Tripoli prova a riaprire la contesa al 27′, ma nella ripresa si chiudono le maglie rossoblu e il Savona termina in 10 per l’espulsione di Ghinassi all’85’. La Caronnese sale così a 7 punti dopo tre giornate di campionato, rimanendo nelle zone altissime della graduatoria.

LEGNANO – INVERUNO 1-1

Doccia fredda per il Legnano, che al “Mari” ha pregustato a lungo il sapore della seconda vittoria di fila. La rete di Cocuzza al 27′ del primo tempo ha portato in vantaggio i lilla contro l’Inveruno, ma i gialloblu di Matteo Andreoletti hanno saputo trovare la rete del pari in pieno recupero con Vai. I lilla sale a 6 punti, mentre l’Inveruno si issa a quota 4.