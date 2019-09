Trasferte insidiose per Caronnese, Legnano e Castellanzese

Entra nel vivo il campionato di Serie D. Quarta giornata per il Girone A della Caronnese, quinta invece per il gruppo B dove militano Castellanzese e Legnano.

GIRONE A

PRATO – CARONNESE

Sfida affascinante per la Caronnese, attesa dalla trasferta a Prato contro una squadra storica del panorama italiano del pallone. I toscani arrivano dalla larghissima vittoria di Verbania (5-1), primo successo della stagione. I rossoblu di mister Roberto Gatti invece sono ancora imbattuti (7 punti con due vittorie e un pareggio) e puntano a mantenere le posizioni di vertice della graduatoria.

CLASSIFICA: Ghivizzano, Fezzanese 9; Caronnese, Real Forte Querceta 7; Borgosesia, Seravezza 5; Fossano, Prato, Savona 4; Chieri, Verbania 3; Casale, Lavagnese, Saneremese, Vado, Lucchese 2; Bra, Ligorna 0.

GIRONE B

SCANZOROSCIATE – CASTELLANZESE

Dopo la prima vittoria in campionato, la Castellanzese punta a ripetersi. I neroverdi affronteranno però una trasferta da prendere con le molle. Lo Scanzorosciate nelle prime giornate di campionato ha fatto molto bene, vincendo due gare, pareggiando le altre due e rimanendo nelle zone alte della classifica. Non sarà quindi un impegno facile per i ragazzi di mister Fiorenzo Roncari, che però hanno tutte le possibilità per fare bene.

PONTE SAN PIETRO – LEGNANO

Ferito dal pareggio subito nel finale contro l’Inveruno, il Legnano proverà a fare bottino pieno a Ponte San Pietro contro una squadra storica della Serie D. I lilla vogliono rimanere agganciati alla parte alta della graduatoria e per farlo devono passare indenni da sfide insidiose come questa. L’ex Pontisola, che in estate ha cambiato nome, arriva dalla sconfitta di misura in casa del Brusaporto e avrà tanta voglia di rifarsi.