Il giorno del Palio di Gerenzano

Seconda edizione per il Palio di Gerenzano., manifestzione che già al primo anno ha mostrato di saper suscitare entusiasmo e partecipazione.

Alle ore 16 i rioni arriveranno in piazza del mercato e si posizioneranno ai loro “box” designati, dalle ore 16:30 i giudici inizieranno a girare tra i rioni e valutare strutture e costumi

Verso le 16:45 parola di benvenuto da parte del presidente, consegna stendardo Palio dal rione Burghett al comitato e a seguire benedizione stendardi. Alle ore 17:15 partenza della sfilata per le vie del paese con sosta alle 6 postazioni per la valutazione da parte dei giudici. Verso le ore 19:00 la sfilata arriva in piazza mercato e si aprirà ufficialmente il Palio 2019.

Alla stessa ora apre punto ristoro con panini alla salamella, alle verdure, al prosciutto cotto e con la cotoletta, patatine, bibite e gelati.

Alle 21 inizia lo spettacolo circense ad opera della compagnia “Piccola Scuola di Circo”

A seguire inno del Palio ed inni dei Rioni

Il programma

PROGRAMMA PALIO 2019

SABATO 7 SETTEMBRE

AREA: Piazza Alberto Da Giussano (Piazza Mercato)

Ore 16:30 Apertura Palio di Gerenzano

Ore 17:00 Partenza Sfilata

Ore 18:30/19:00 Arrivo della sfilata in piazza mercato

Dalle ore 19:00 Punto ristoro

Dalle ore 21:00 Spettacolo circense compagnia “Piccola Scuola di Circo” di Milano + intrattenimento rioni.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

AREA: Campo sportivo via 1° maggio

Dalle ore 17:15 inizio giochi:

– Corsa nei sacchi

– Corsa nei sacchi Minipalio

– Acqua in testa

– Corsa sui mattoni

Dalle ore 19:00 Punto ristoro

Dalle ore 21:30 Tiro alla fune.

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE

AREA: Centro sportivo via Inglesina

Dalle ore 20:10 alle ore 23:30 Eliminatorie di Calcio a 5 Over

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE

AREA: Centro sportivo via Inglesina

Dalle ore 20:10 alle ore 23:30 Eliminatorie di Calcio a 5 Under

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

AREA: Palazzetto dello Sport via Inglesina

Dalle ore 20:00 alle ore 23:50 Torneo di basket

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

AREA: Centro sportivo via Inglesina

Dalle ore 20:10 alle ore 23:30 Eliminatorie di calcio a 5 Under e Over

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

AREA: Centro sportivo via Inglesina

Dalle ore 20:10 alle ore 00:10 Finali di calcio a 5 Under e Over

SABATO 14 SETTEMBRE

AREA: Campo sportivo via 1° maggio

Dalle ore 14:00 alle ore 17:30 giochi:

– Fionda il gavettone Minipalio

– Staffetta docciata

– Gioco degli anelli Minipalio

– Taglia il tronco

AREA: Piazza Alberto Da Giussano (Piazza mercato)

Dalle ore 19:00 Punto ristoro

Dalle ore 20:45 giochi:

– Fila la lana

– Quiz musicale

– Sali sul bancale

DOMENICA 15 SETTEMBRE

AREA: Zona via Inglesina

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Campestre Small e Large

AREA: Piazza Alberto Da Giussano (Piazza Mercato)

Dalle ore 15:00 alle ore 19:30 giochi:

– Gioco a sorpresa

– Tempo delle mele Minipalio

– Gioco per disabili

Dalle ore 19:00 Punto ristoro

Dalle ore 21:30 Premiazioni ed intrattenimento.