Gran finale per Nature Urbane

Gran finale del Festival di Nature Urbane sabato sera alla fontana dei Giardini Estensi. Lo spettacolo di acrobazie aeree, macchine sceniche e performance atletiche dedicate al tema della meravigliosa natura ha incantato il pubblico. Sul palco la compagnia dei Sonics che ha messo in scena “Meraviglia a Varese” lo spettacolo realizzato in esclusiva per il Festival del paesaggio.

Tutto esaurito il parterre riservato alle prenotazioni, tanti coloro che hanno scelto di assistere allo spettacolo in piedi.

