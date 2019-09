Home banking: addio chiavetta (token), il codice lo genera un’app

Le banche stanno da tempo avvertendo il loro correntisti. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sul suo portale ha inserito addirittura un conto alla rovescia (foto sopra). Entro il 14 settembre la vecchia chiavetta Otp (One time password) per l’uso del conto corrente o dell’home banking sarà sostituita da un codice digitale usa e getta generato sul cellulare o attraverso un app o comunicato via sms. Per le operazioni dispositive ci sarà sempre bisogno di un pin che non cambia e poi di un codice che verrà generato di volta in volta.

Il nuovo sistema dovrebbe aumentare la sicurezza dei sistemi di autenticazione come richiesto da PSD2, la nuova direttiva europea sui servizi di pagamento entrata in vigore nel gennaio 2018 Il regolamento impone inoltre alle banche e agli istituti di pagamento di assicurare ambienti protetti per la consegna e l’invio delle credenziali di autenticazione per i pagamenti online. In realtà anche oggi le chiavette forniscono codici Otp che si usano una sola volta, ma probabilmente questi dispositivi sono considerati meno sicuri.