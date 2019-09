Imbarco record a Malpensa: vola un rotore da 44 tonnellate

Un imbarco record a Malpensa nella notte tra 16 e 17 settembre: la compagnia aerea Cargolux Italia, insieme allo spedizioniere Ceva Logistics, hanno imbarcato un rotore al peso complessivo – che comprende il collo e l’additional shoring – di 43.850 kg.

Secondo quanto riportato da Air Cargo Italy, il rotore è stato imbarcato nella notte settembrina in un Boeing 747-400 Freighterdenominato Monte Rosa, diretto a Zhengzhou. Il rotore è destinato a una ditta che assembla turbine per la produzione di energia. Nella complessa operazione hanno preso parte gli handler di Alhae AirportHandling per la parte di rampa, con la collaborazione della ditta Fortiche ha fornito la gru.

Si tratta, come detto, di un record. Per Malpensa, ma anche per Cargolux Italia: «Nei nostri 10 anni di attività – dichiarano i vertici della compagnia – non avevamo mai imbarcato un tale peso». Un rotore simile era stato imbarcato dall’Lussemburgosempre per Zhenhzhou.

Le informazioni ulteriori sull’operazione e le foto si possono trovare su Air Cargo Italy.