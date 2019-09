Inaugurato a Varese il Samsung Customer Service

Dopo le aperture di Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino e Venezia/Mestre, è stato inaugurato ieri sera a Varese un nuovo Samsung Customer Service, il centro assistenza totalmente brandizzato Samsung. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti del top management Samsung, il responsabile del centro e Ivana Perusin, Assessore allo Sviluppo delle attività produttive e semplificazione del Comune di Varese.

Si tratta di un concept innovativo che mira ad offrire il miglior servizio post-vendita in esclusiva per i clienti Samsung. Il personale che opera all’interno del Customer Service è, infatti, altamente specializzato e preparato sui prodotti (smartphone, tablet, wearable) e servizi mobile.

Il Customer Service di Varese è caratterizzato da un ambiente dal design moderno in cui i clienti Samsung possono ricevere assistenza dedicata e il supporto completo su alcuni servizi esclusivi, tra i quali: la riparazione veloce degli smartphone Samsung entro un’ora, la riparazione su prenotazione tramite call center, la vendita di accessori originali Samsung e la consulenza gratuita sui prodotti Samsung da parte degli addetti del nuovo centro.

“Le nostre attività di relazione con il cliente nella fase di post vendita sono sempre più strategiche nel processo di fidelizzazione al brand – afferma Vito Fortunato, Head of Customer Service di Samsung Electronics Italia – Per questo motivo abbiamo voluto creare dei centri che siano sempre più in linea con le aspettative dei nostri consumatori, ovvero ambienti che rispettino l’anima innovativa della nostra azienda, con procedure che riducano i tempi di attesa e permettano una esperienza piacevole”.

Il Samsung Customer Service di Varese si trova in via Manzoni 12, e sarà aperto il lunedì dalle 14.30 alle 18.30, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13.