Ingresso di Tornavento, pronto il progetto per la nuova rotonda

Attesa da tempo, la rotonda all’incrocio principale all’ingresso di Tornavento si fa più reale. Lunedì 30 settembre il progetto definitivo dell’opera andrà in consiglio comunale di Lonate Pozzolo per l’approvazione.

La rotonda sarà realizzata all’incrocio tra via Del Gregge e via Goldoni, accesso principale per le auto e anche accesso pedonale per chi – a metà di via Gaggio – prende la trasversale Via per Tornavento.

«Faceva parte delle opere già nel piano per il 2019» ricorda l’assessore ai lavori pubblici Luca Perencin. Nel 2018 l’intervento era stato scorporato da quello di realizzazione di una ciclabile, per rendere più agevole la realizzazione. Ora c’è il passaggio in consiglio comunale: «Abbiamo dovuto portarla in consiglio – chiarisce Perencin – perché c’era una questione di conformità urbanistica da sistemare, per la presenza di una porzione molto ridotta di terreno con destinazione a uso abitativo che va aggiornata».

Questione formale di urbanistica, in attesa del cantiere: la gara d’appalto (valore di partenza: 465mila euro) è prevista entro fine anno e dunque «l’opera sarà poi realizzata nel 2020».

Quanto all’intervento in sé, c’è poco da dire, ma qualche nota si può dare: la nuova rotonda avrà quattro uscite principali più il “peduncolo” d’innesto verso via per Tornavento, la strada pedonale che va a incrociare via Gaggio a circa metà del bosco (come ben sanno i camminatori, che ora avranno un nuovo accesso più sicuro verso Tornavento). «Comprenderà attraversamenti per pedoni e ciclisti, a tutte le entrate e uscite».

Insomma: lo standard per una nuova rotonda. Quel che invece è specifico dell’intervento è che richiederà di “ritoccare” gli accessi al parcheggio davanti alle palazzine della parte nuova di Tornavento. «Sul lato Sud sarà cambiato l’accesso esistente di fronte alla farmacia e agli altri esercizi commerciali». Contestualmente saranno congiunte le due diverse aree di parcheggio, per agevolare le manovre (oggi per passare dall’una all’altra bisogna fare un lungo giro, da via Goldoni a via Pirandello). L’operazione consentirà di recuperare anche due posti auto destinati a disabili, oggi mancanti.