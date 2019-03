È Tornavento il piccolo borgo più bello della provincia di Varese. La piccola frazione di Lonate Pozzolo è stata la più votata nella finale del contest di VareseNews dedicato alle località più caratteristiche del Varesotto.

Al secondo posto si è posizionata Arcumeggia seguita da Castello Cabiaglio, Masciago e Cerro di Laveno.

L’INIZIATIVA

Il piccolo borgo più bello della provincia di Varese è un’iniziativa organizzata da VareseNews allo scopo di scoprire e valorizzare alcuni dei luoghi più belli del nostro territorio. Il concorso nelle sue diverse fasi – dalle nomination alle votazioni – ha ottenuto grandissima partecipazione da parte dei lettori: sono stati oltre 35mila i voti espressi attraverso il giornale e i nostri canali social, più di 40 le località segnalate e circa duecento le foto inviate.

I PREMI

Per celebrare la vittoria, al piccolo borgo di Tornavento dedicheremo non un solo alcuni premi, ma diverse iniziative: un approfondimento speciale su VareseNews, la cartolina ufficiale del contest (scelta tra le fotografie inviate nelle scorse settimane alla redazione) e una targa dedicata all’iniziativa. Ultima ma non meno importante, per l’occasione effettueremo una donazione alla scuola materna locale.

LA CERIMONIA E IL LIBRETTO DEL CONCORSO

Ma non è tutto: questa iniziativa non è stata soltanto “un gioco” ma un progetto molto più ampio al quale abbiamo deciso di dedicare anche una pubblicazione (l’itinerario alla scoperta dei cinque piccoli borghi finalisti diventerà presto un libretto in versione cartacea e digitale) e una cerimonia di premiazione aperta al pubblico, che si terrà il prossimo 4 maggio nella splendida piazza del piccolo borgo vincitore, Tornavento.