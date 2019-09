La festa di Argo non è un open day, la partecipazione è a invito

Argo, azienda di Gallarate attiva nel settore della produzione e commercializzazione di apparecchiature per condizionamento e riscaldamento, ha deciso di festeggiare i 90 anni di attività. L’appuntamento è per venerdì 27 settembre alle ore 17 ma non sarà aperto al pubblico, come è stato comunicato erroneamente. L’accesso all’azienda è solo a inviti.

In occasione dell’importante anniversario, l’azienda presenterà il nuovissimo centro di formazione situato all’interno della palazzina dove oggi si trovano anche gli uffici. Si tratta di Argo Academy, uno spazio innovativo dotato delle più moderne strumentazioni di lavoro, che accoglierà clienti e collaboratori peri momenti di training formativi, con anche programmi di partecipazione rinnovati nella forma e nei contenuti.