La lite degenera in rissa: tre feriti, uno è grave

Gravissimo episodio di violenza nella serata a Busto Garolfo (Mi), dove poco prima delle 19 tre persone sono state coinvolte in una lite molto violenta.

L’allarme è stato lanciato alle 18.45: in via Gramsci i soccorritori hanno trovato tre persone sanguinanti, sembra per ferite da arma da taglio. Si tratta di un ragazzo e una ragazza, entrambi di 24 anni, e di un uomo di 48 anni.

Sul posto un notevole dispiegamento di forze: tre ambulanze con il supporto dell’auto medica, l’elisoccorso giunto da Como e più pattuglie dei Carabinieri.

Una delle persone ferite è stata trasportata dall’elisoccorso all’ospedale di Lecco, in codice rosso. Ricoverati in ospedale in codice giallo anche gli altri due feriti, uno all’ospedale di Legnano, l’altro a Busto Arsizio

Ancora non è nota la dinamica di quanto accaduto. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

(seguono aggiornamenti)