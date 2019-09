Le reliquie di santa Faustina alla Brunella

Nella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova alla Brunella la sensibilizzazione e il culto della Divina Misericordia è presente da diversi anni.

Il 5 ottobre 2009 è nato un gruppo di preghiera, Adorazione, Lode e diffusione del culto in tutta la città che ancora oggi si riunisce ogni settimana in fascia serale e promuove il messaggio della religiosa polacca diffondendo immagini, quadri di Gesù Misericordioso in città e provincia, soprattutto nell’Ospedale pediatrico e quello cittadino, in carcere, in alcune parrocchie del territorio e in comunità di cura dell’infanzia e della fragilità sociale.

Dal 2006 organizza, a livello cittadino, la Festa della Divina Misericordia, in diversi luoghi sacri: dal Santuario Mariano del Sacro Monte alla chiesa di San Giuseppe e alla basilica di San Vittore fino all’Oratorio della Brunella, in un’edizione speciale per i giovanissimi.

Ad accompagnare il gruppo e a guidare i momenti di formazione è il vescovo emerito di Pavia, monsignor Giovanni Giudici. Alla diffusione del culto collabora anche frate Attilio Gueli, dei Frati Minori Cappuccini di Varese.

Altri due gruppi di preghiera, poi, sono dedicati al culto alla Divina Misericordia e si ritrovano nella parrocchia della Brunella, dal lunedì al sabato, rispettivamente: alle 10, dopo la messa, per la recita la Coroncina alla Divina Misericordia e, alle 16.30, per recita della Coroncina, il Rosario e la preghiera a San Giuseppe.