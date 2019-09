L’estate sta finendo, arrivano le piogge

Ultimi giorni di estate e ultimi giorni di caldo. La settimana in cui scocca l’inizio dell’autunno inizia con tempo stabile e caldo per la presenza di un’estesa area anticiclonica che andrà però progressivamente indebolendosi. Secondo il bollettino del centro geofisico prealpino Da mercoledì è infatti prevista la discesa di aria più fresca porterà maggiore variabilità.

Nello specifico lunedì sarà all’insegna del bel tempo su tutta la regione, un po’ più caldo rispetto ai giorni scorsi ma nelle ore notturne formazione di foschia nei bassi strati. Martedì invece il cielo sereno salvo qualche velatura in transito e in montagna debolmente ventilato da settentrione.

Poi da mercoledì le cose inizieranno a cambiare con nuvole in aumento (ma al mattino ancora un po’ di sole). Nel pomeriggio qualche pioggia e in pianura e a tratti ventilato da est con le temperature in calo. Giovedì 19 Settembre molte nuvole in mattinata e ultimi rovesci a ridosso dei rilievi. In seguito schiarite irregolari.

E il weekend? È ancora presto per dirlo, ma qui troverete tutti gli aggiornamenti.