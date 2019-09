Luci e colori illuminano la Cascata del Toce

Alla Cascata del Toce in Valle Formazza, si replica lo spettacolo notturno di luci e colori che illumineranno la natura incontaminata del paesaggio con sottofondo una selezione di celebri brani musicali.

Lo show – unico nel suo genere per il paesaggio e i luoghi coinvolti – attirò a inizio estate una ricchissima folla di curiosi, appassionati e visitatori. Ai piedi della Cascata è importante ricordare che la folla si godrà un vero e proprio tributo alla natura, in uno spettacolo eco-friendly di sola bellezza, per il rispetto della preziosa flora e della fauna circostante.

Il nuovo spettacolo si svolgerà – sempre alla Cascata del Toce in Valle Formazza (VB) – i prossimi 20 e 21 settembre 2019 a partire dalle ore 21. 0 0 e per i successi vi 40 minuti circa.