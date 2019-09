Luna Duo-tec E Baxi: design e prestazioni

Baxi S.p.A., azienda con oltre novant’anni di storia, leader nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, offre una gamma completa di prodotti e sistemi per la climatizzazione sia invernale che estiva dedicati sia al comparto residenziale che commerciale. L’offerta Baxi, si è evoluta negli anni, passando da un singolo prodotto a un sistema integrato con fonti rinnovabili, comprendendo sistemi ibridi, caldaie domestiche, caldaie a condensazione di alta potenza, pompe di calore, climatizzatori, bollitori, scaldacqua, sistemi solari, moduli d’utenza. Nella gamma caldaie murali residenziali, Baxi presenta i nuovi modelli Luna Duo-tec E.

Galleria fotografica Baxi, design e prestazioni 4 di 5

Per Baxi è importante anche l’estetica

Luna Duo-tec E di Baxi è nuova ma solo nell’abito: cambia infatti l’estetica, in linea con il desiderio dell’azienda di Bassano del Grappa di stare sempre al passo con i tempi e soddisfare al meglio le esigenze – ma anche i gusti estetici – della sua clientela fidelizzata. Il restyling della gamma Luna Duo-tec+ non ha minimamente alterato le elevatissime e riconosciute prestazioni della gamma precedente, garantendo quindi l’affidabilità e l’efficienza di sempre.

L’ampia gamma Luna Duo-tec E è perfetta per ogni contesto abitativo

Disponibile anche in versione Compact, Luna Duo-tec E è perfetta per qualsiasi contesto abitativo, sia per l’installazione in nuove costruzioni che per la sostituzione del vecchio generatore. Una gamma completa, conforme ai requisiti vigenti previsti dalle Direttive Ecodesign e Labelling, che annovera modelli per il solo riscaldamento (da 12, 24 e 28 kW), modelli per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria (da 24, 28 e 33 kW), modelli per l’installazione in esterno (dotati di serie di un sistema antigelo elettronico che garantisce il funzionamento fino alla temperatura di -5 °C) e, ancora, modelli dotati di cronotermostato modulante con WI-FI integrato Baxi Mago di serie (con potenza massima fino a 28 kW in riscaldamento e 33 kW in sanitario). Anche la versione compatta è disponibile sia con cronotermostato Baxi Mago che senza. Impossibile non trovare il modello perfetto per le proprie esigenze.

Un plus vantaggioso: il cronotermostato modulante con WI-FI integrato Baxi Mago

Baxi Mago, installato di serie nei modelli Luna Duo-tec E 24/33 Mago e Duo-tec Compact E 24 Mago, consente di gestire il comfort domestico direttamente da una App dedicata, tramite il collegamento WI-FI. Inoltre, Baxi Mago è anche facile da usare, grazie alla pratica manopola a rotella e allo schermo LCD retroilluminato a colori con numeri grandi e di semplice lettura. Dove non presente di serie, Baxi Mago può essere installato come accessorio per il controllo della caldaia da remoto.

Le caldaie abbinate a Baxi Mago permettono di accedere alla detrazione del 65% (Ecobonus 2019).

Luna Duo-tec E: prestazioni al top

L’intera gamma di caldaie Luna Duo-tec E è dotata di un nuovo pannello di comandi digitale con display LCD retroilluminato intuitivo ed immediato. Grazie all’ampio campo di modulazione (1:7), aumenta l’efficienza e diminuiscono i consumi (dell’8-10%) e le emissioni inquinanti. Inoltre il sistema innovativo GAC (Gas Adaptive Control) garantisce il controllo automatico della combustione e la massima efficienza in ogni momento.

Ulteriori vantaggi, con Baxi Più 10 anni di garanzia

Le caldaie della gamma Luna Duo-tec E rientrano nel programma Baxi Più 10 anni di garanzia che consente all’utente finale di estendere la garanzia convenzionale Baxi sulla nuova caldaia fino a 10 anni (compresi i primi 2 anni coperti dalla garanzia legale) e di godere così di un lungo periodo di assoluta tranquillità, al riparo da qualsiasi spesa imprevista.

Modalità di adesione

Per aderire all’iniziativa e attivare l’adesione al Programma Baxi Più 10 anni di garanzia, basta sottoscrivere il Contratto di Manutenzione Programmata che prevede un totale di 9 manutenzioni (da svolgersi ciascuna con cadenza annuale, a partire dallo scadere del primo anno fino al raggiungimento del decimo anno) e che sarà proposto esclusivamente dalla Rete Service autorizzata Baxi in occasione della verifica iniziale. Tutti i dettagli del programma si trovano sul sito Baxi.

Baxi: prodotti efficienti e di lunga durata, per la tranquillità e il comfort di chi li sceglie.

BAXI SpA

Via Trozzetti, 20

36061 Bassano del Grappa (VI)

e-mail marketing@baxi.it

Sito internet