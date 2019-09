I Mastini vincono ancora in amichevole

Secondo impegno pre campionato per la Varese dell’hockey ed è ancora vincente, contro la formazione di Seconda Lega Svizzera del Chiasso che esce sconfitta 4 a 1.

Privi del capitano Raimondi, Odoni e ancora della maglia ufficiale, la cui presentazione avverrà tra pochissimi giorni con un evento appositamente organizzato (a breve le informazioni necessarie), i gialloneri hanno mostrato un discreto miglioramento della condizione fisica e una buona crescita di intesa, davanti ad una apprezzabile presenza di pubblico.

Il primo tiro è scoccato da Cecere al 3′ 30″ da una decina di metri, ma il portiere Pestoni respinge con il gambale; la replica arriva 4′ più tardi con una conclusione fotocopia di Schina. Il Chiasso si affaccia nel terzo giallonero di difesa al minuto 10, ma Tura chiude sicuro sul tocco ravvicinato e si ripete qualche secondo dopo, quando la botta di Borsani, in powerplay è respinta. Sul capovolgimento di fronte è Franchini che recupera un buon disco e si invola verso la porta svizzera, assist per Asinelli, tutto solo, che pasticcia “lisciando” l’aggancio. I gialloneri si trovano a gestire una doppia inferiorità per 120": Tura ribatte una conclusione dalla distanza e poi devia un rasoghiaccio.

Il Chiasso preme e una bella azione costringe il portiere di casa all’intervento sul tiro dai 3 metri di un avversario. Grande difesa dei Mastini in 3 effettivi sul ghiaccio, ma il Chiasso ha palesato qualche imprecisione in un paio di agganci. La partita si ravviva e Schina scalda il goalie avversario, il quale è bravo poi a stringere su Privitera. L’unico powerplay varesino del periodo è vincente: azione corale, assist di M. Borghi e Re deve solo appoggiare in porta il primo puck della

serata.

Il secondo tempo vede subito il raddoppio giallonero: in doppia superiorità è M. Borghi che trova la seconda marcatura infilando il disco tra palo e portiere da posizione angolata, dopo una corta respinta. Non passa nemmeno un minuto ed è Franchini a triplicare, questa volta con un solo uomo in più sul ghiaccio. Ilic dalla lunga distanza e ancora Franchini dalla breve costringono Pestoni al duplice intervento, ma non è da meno Tura dal lato opposto, quando trattiene una forte conclusione di un difensore del Chiasso da circa 5 metri. I Mastini controllano la partita, ricercando più che altro combinazioni e intese. Da segnalare una magnifica azione di Teruggia (uno dei migliori della serata) che mette a sedere il portiere, aggira la gabbia ma non trova lo spiraglio per il poker.

Nel terzo periodo c’è spazio anche per Menguzzato che dà il cambio a Tura tra i pali.

Trascorrono pochi minuti e M. Mazzacane viene lanciato ottimamente verso la rete però il portiere Pestoni è bravo, ma al 44′ 11″ è proprio una sua incertezza che regala la marcatura a Schina, nonostante la superiorità numerica. Al 46′ 30″ il Chiasso va in rete con Involti. Al 53° Menguzzato è bravissimo a fermare un 2 contro 1, parando in sicurezza, la stessa mostrata 100′ dopo quando trattiene un tiro dai 5 metri.

Gli arbitri svizzeri vanno in confusione e alla fine costringono i gialloneri a giocare gli ultimi 4 minuti in inferiorità (prima in 4 poi in 3). Nonostante ciò Asinelli manca l’aggancio sotto porta su un buon assist, ma il Chiasso non riesce a impensierire più di tanto la retroguardia de Varese. Le assurde decisioni arbitrali scaldano anche i pubblico, ma tranne una parata spettacolare di Menguzzato, non accade altro.

Da segnalare un infortunio occorso ad Andreoni nel primo tempo.

Tra una settimana si farà sul serio e i Mastini saliranno a Pergine (TN) per la prima di Campionato IHL, mentre giovedì 26 settembre alle ore 20.30 al Palalbani sarà ospite il Valpellice.

Mastini Varese – HC Chiasso 4-1 (1:0 2:0 1:1) (MV) 17’13” Re PP1, (MV) 22′ 55″ M. Borghi PP2, 23’49” (MV) Franchini PP1, (MV) 44′ 39″ Schina SH1, 46′ 30″ (CH) Involti