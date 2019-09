Nidi gratis: “Regione Lombardia ha fatto cospicui investimenti”

«L’allarme lanciato dalle consigliere regionali del Pd sugli asili nido in Lombardia non tiene conto dei cospicui investimenti della Regione fatti sino ad oggi, e soprattutto delle migliaia di famiglie alle quali, grazie sempre a Regione Lombardia, sono state azzerate le rette degli asili». Lo dichiara l‘assessore regionale – Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani.

REGIONE COPRIRA’ INTERA MISURA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

«Per l’anno in corso – ha aggiunto l’assessore – abbiamo integrato, con risorse regionali, i fondi europei che non bastavano a soddisfare le esigenze delle famiglie lombarde. E dal prossimo anno scolastico 2020 – 2021, Regione Lombardia sosterrà integralmente con fondi propri i costi della misura. Si tratta di circa 35 milioni di euro già messi in bilancio».

CONSIGLIERE REGIONALI NON CONSIDERANO INVESTIMENTI FATTI

«Appare pertanto poco rispondente alla realtà – ha evidenziato Silvia Piani – l’accusa delle consigliere regionali. Le risorse, come è noto, non sono certamente infinite e nella fase di programmazione abbiamo deciso di puntare su quello che, a nostro giudizio, è utile per i cittadini. Durante questo primo anno di lavoro abbiamo ricevuto attestazioni di stima da migliaia di famiglie che, grazie a questa misura, sono riuscite a soddisfare bisogni importanti. Sono oltre 15000 infatti i nuclei familiari che hanno avuto le rette azzerate per i nidi e micro-nidi pubblici o privati ammessi, 500 i comuni lombardi che hanno aderito ed oltre 1.000 le strutture coinvolte».

LE SCADENZE PER NIDI GRATIS 2019-2020

«Mi preme inoltre ricordare – ha concluso l’assessore regionale – che per l’anno in corso le domande per accedere a questa misura potranno essere presentate dalle ore 12 di lunedì 23 settembre alle ore 12 di venerdì 25 ottobre attraverso il sistema informativo Bandi online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it.

Aggiungo che è possibile richiedere l’agevolazione per ognuno dei propri figli iscritti al nido, presentando una domanda per ogni figlio. L’elenco definitivo delle strutture ammesse alla misura Nidi Gratis 2019-2020 sarà consultabile sul sito di Regione Lombardia e sul sito di Anci Lombardia, nei prossimi giorni».