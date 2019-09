Nuova viabilità, arriva il semaforo per la svolta a sinistra in via Mazzini

Votata dalla giunta comunale ai primissimi di settembre, diventerà operativa entro la fine del mese la nuova viabilità sugli assi di entrata e uscita di piazza Garibaldi, dentro al centro storico di Gallarate.

I lavori richiederanno la modifica della segnaletica orizzontale e verticale e anche l’installazione di un nuovo semaforo (sostituendo, invece, uno che diventa inutile.

Ma andiamo per gradi. L’ipotesi di invertire il senso di marcia di via Mazzini era stata per la prima volta a inizio 2018 e diventa operativa ora: si potrà entrare in via Mazzini, diretti a piazza Garibaldi, venendo dall’incrocio Sempione-via Marsala-via Cavallotti e anche venendo da piazza Risorgimento-via Roma, con svolta a sinistra.

La modifica inciderà anche sulle lanterne del semaforo che regola l’incrocio: sarà eliminata la lanterna in uscita dalla via Mazzini (dal momento che la via si percorrerà al contrario). In compenso sarà introdotto un semaforo su via Roma, a due terzi della corsia che da piazza Risorgimento va in direzione Sempione-via Marsala: il semaforo consentirà di svoltare a sinistra per entrare in via Mazzini, con regolare lanterna a tre tempi (verde-giallo-rosso). Accanto ci sarà invece una lanterna che mostrerà sempre il verde a chi, da piazza Risorgimento, va verso il Sempione e in direzione Somma, per intenderci.

«Togliendo il semaforo in uscita da via Mazzini i tempi sulle altre direttrici diventeranno più ampi, anche se non di molto» dice il sindaco di Gallarate Andrea Cassani.

Fin qui via Mazzini. Per il resto poi in piazza Garibaldi si potrà accedere anche dalla via d’uscita attuale, ovvero da via San Francesco (zona ex Ricci Sport). L’unica uscita dalla piazza sarà invece quella da via Verdi verso via XX settembre.

Alla fine il risultato sarà avere due entrate in piazza Garibaldi e una sola uscita, esattamente al contrario della situazione odierna. Scopo dichiarato: migliorare l’accesso al centro e agevolare il passaggio in via Mazzini (e in questo senso c’è un certo sostegno dai commercianti). Insomma: un contesto molto diverso da sette anni fa, quando dalle file di Forza Italia – allora all’opposizione – piovevano strali sulla possibilità di svoltare in via Verdi venendo da va Borghi-stazione, introdotta dalla giunta Guenzani, che accusato di aumentare il traffico in piazza Garibaldi.

Ma ora quanto tempo servirà per mettere a regime la modifica della viabilità? «Penso si possa completare entro quindici-venti giorni», dice Cassani. Insomma: a regime entro fine settembre-primi di ottobre.