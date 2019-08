In Piazza Garibaldi e via Mazzini s’inverte il senso di marcia

Scatta una mezza rivoluzione sull’anello intorno a piazza Risorgimento, con l’inversione delle vie di entrata e uscita. Una sperimentazione che durerà sei mesi, ma che traccia la strada.

«Lunedì porteremo in giunta la delibera di inversione del senso di marcia, con l’obbiettivo di migliorare l’accesso al centro, evitando che ci sia solo l’unico accesso e per sgravare piazza Risorgimento da una quota di traffico» dice il sindaco Andrea Cassani.

Valutata per la prima volta a inizio 2018, diventerà operativa tra quindici giorni l’inversione del senso di marcia di via Mazzini: si potrà entrare venendo da Sempione-via Marsala-via Cavallotti e il tutto verrà realizzato eliminando la lanterna semafororica di uscita oggi esistente. Si potrà entrare anche venendo da piazza Risorgimento-via Roma, con svolta a sinistra.

via Mazzini nuovo ingresso: sarà eliminata la lanterna semaforica verso via Roma

In piazza Garibaldi si potrà accedere anche da dove oggi si esce, ovvero da via San Francesco (zona ex Ricci Sport). A questo punto, invece via Verdi diventa l’uscita dalla piazza, verso via XX settembre (come era diversi anni fa).

via San Francesco diventerà nuovo ingresso in piazza Garibaldi

«Lo studio del traffico da parte dei professionisti dice che gli anelli in senso antiorario hanno tasso di incidentalità più basso. Ed effettivamente all’incrocio San Francesco-Risorgimento c’erano spesso incidenti, anceh se magari non gravi».

Per il resto la piazza resta uguale: non si amplia la zona pedonale, né si riducono i parcheggi. Solo alcuni stalli (quelli a lisca di pesce) dovranno essere ridisegnati per adeguarli al mutato senso di marcia.