“Nuove case popolari, quando riprendono i lavori?”

Quando riprenderanno i lavori per le nuove case popolari di via Broggi? I vecchi e fatiscenti edifici vennero abbattuti nel 2013, poi iniziarono i lavori e due anni fa vennero interrotti. A presentare la nuova interrogazione in consiglio comunale sono i due consiglieri di Partecipare Sempre, Laura Cavalotti ed Ermanno Ferrario.

«Dopo la precedente interrogazione del 5 aprile 2019 con la quale si chiedevano le motivazioni della sospensione e la mancata ultimazione dei lavori e la successiva discussione in consiglio comunale del 10 aprile 2019, erano emerse le risposte dell’assessore ai servizi sociali Accordino di seguito riportate: “I lavori non sono ultimati ma sono stati realizzati per 82%… nei prossimi giorni ricominceranno i lavori che dureranno qualche mese e la data ipotizzabile per la consegna degli alloggi è nell’autunno di quest’anno..”. Visto che i lavori sospesi ormai da due anni non risultano ripresi e che tuttora il cantiere è fermo; chiediamo la data di ripresa dei lavori, le opere realizzate, le opere da realizzare e il termine dei lavori, le motivazioni della eventuale mancata attivazione dei lavori l’attuale situazione generale dell’edificio le tempistiche per la consegna degli alloggi».