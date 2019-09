Openjobmetis e Vanoli si sfidano sul parquet di Pavia

Appuntamento amichevole per la Openjobmetis che al PalaTreves di Pavia – città natale di Attilio Caja – affronta la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti. Biancorossi senza gli infortunati Mayo e Clark, quest’ultimo sostituito da Ingus Jakovics: il lettone dovrà alternarsi in regia con Matteo Tambone vista l’assenza del play titolare americano.

Su VareseNews vi proporremo aggiornamenti al termine di ogni quarto del match (palla a due alle ore 20), intitolato alla memoria di Aldo Di Bella, padre dell’ex azzurro Fabio. La partita è organizzata dalla società condotta da quest’ultimo, Here You Can, e l’ingresso sarà devoluto in beneficenza per la ricerca scientifica.

